Большинство работодателей исключили переход на сокращенную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю готовы принять не все работодатели. Только 12% рассмотрели бы изменения в ближайший год или два.

Переход в долгосрочной перспективе допустили только 8% работодателей. Подавляющее большинство восприняли нововведение отрицательно. Так, 76% вообще не планируют переход.

Согласно результатам опроса, который провел портал HeadHunter, пишут «Ведомости», работодателям придется увеличивать зарплату и нанимать новых сотрудников. Работодатели рассказали, что боятся снижения производительности труда и переработок.

Недостатков в сокращении не видят только 10%. Около трети опрошенных ожидают улучшения здоровья сотрудников.

Компания проводила опрос в начала настоящего месяца. В нем приняли участие около 200 российских работодателей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сокращение прокомментировала Татьяна Москалькова.