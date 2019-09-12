Большинство работодателей исключили переход на сокращенную рабочую неделю

Большинство работодателей исключили переход на сокращенную рабочую неделю
Около трети опрошенных ожидают улучшения здоровья сотрудников. Фото: pixabay.com

Переход на четырехдневную рабочую неделю готовы принять не все работодатели. Только 12% рассмотрели бы изменения в ближайший год или два.

Переход в долгосрочной перспективе допустили только 8% работодателей. Подавляющее большинство восприняли нововведение отрицательно. Так, 76% вообще не планируют переход.

Согласно результатам опроса, который провел портал HeadHunter, пишут «Ведомости», работодателям придется увеличивать зарплату и нанимать новых сотрудников. Работодатели рассказали, что боятся снижения производительности труда и переработок.

Недостатков в сокращении не видят только 10%. Около трети опрошенных ожидают улучшения здоровья сотрудников.

Компания проводила опрос в начала настоящего месяца. В нем приняли участие около 200 российских работодателей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сокращение прокомментировала Татьяна Москалькова.

работа россия четырехдневная рабочая неделя
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали лжепродавца постельного белья, похитившего у ...
Большинство работодателей исключили переход на сокращенную рабочую неделю
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве таксиста
В Красносельском районе похищенный автомобиль вернули хозяину
Женщине стало плохо во время службы в Казанском соборе
Данные о долгах россиян могут начать продавать
Представители «Единой России» требуют пересчета голосов
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе