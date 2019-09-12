Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе

Внедрение четырехдневной рабочей недели в России маловероятно без специальных исследований. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что для введения изменений необходимы мониторинговые исследования. Как сообщили в ТАСС, свое сомнение Москалькова выразила на вопрос журналистов о том, не приведёт ли введение сокращённой рабочей недели к более интенсивному труду.

В ближайшее время Госдума обсудит предложения о переходе на сокращённую рабочую неделю.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что переход на «четырехдневку» допустил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он также отметил, что это станет мировым опытом.