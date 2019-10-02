Житель Колпино госпитализирован после падения с 3 этажа

Житель Колпино госпитализирован после падения с 3 этажа
Правоохранительные органы устанавливают причину падения. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Колпинского района выясняют обстоятельства падения местного жителя с третьего этажа.

Как стало известно GazetaSPb, все произошло в половину девятого вечера 1 октября у дома 14 по улице Ижорского батальона в Колпино, где с третьего этажа выпал 35-летний мужчина. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу. Медики оценили его состояние как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации.

Правоохранительные органы устанавливают причину падения, сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пенсионерка упала с четвертого этажа в Петербурге. Ранним утром 1 октября в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация из медучреждения о госпитализации 64-летней петербурженки.

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