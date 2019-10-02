Петербургский первоклассник побывал в Мариинском дворце

Экскурсию для семилетнего мальчика провел председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Посетить здание городского парламента было мечтой мальчика. В летнем лагере в Рощино школьнику повезло познакомиться с председателем ЗакСа Вячеславом Макаровым. Он узнал о мечте мальчика и поспособствовал тому, чтобы она воплотилась в жизнь.

Макаров провел экскурсию по зданию Мариинского дворца, показал свой рабочий кабинет и рассказал о работе городских парламентариев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В пресс-службе также приводят приветственные слова Макарова, в которых он отмечает, что труд старшего поколения направлен на улучшение жизни подрастающего, потому что именно от него зависит будущее страны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о денежных премиях, которыми Смольный наградит студентов, победивших в конкурсе исследовательских работ.