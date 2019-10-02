Санкт-Петербургская биржа может переехать на Дальний Восток

Санкт-Петербургская биржа может переехать на остров Русский. Фото: Pixabay

Санкт-Петербургская биржа может переехать на остров Русский. Фото: Pixabay

Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах иностранными ценными бумагами, может переехать на Дальний Восток, на остров Русский.

С инициативой переезда в офшор на Дальнем Востоке выступил член совета директоров НП РТС (является акционером биржи) Иван Тырышкин, сообщает РБК со ссылкой на источники на бирже.

Также сообщается, что Санкт-Петербургская биржа может сменить название.

Возможность переезда на Дальний Восток, в частности, связана с тем, что Санкт-Петербургская биржа планирует начать торговлю гонконгскими бумагами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что торги на российских фондовых биржах открылись снижением котировок.