Санкт-Петербургская биржа может переехать на Дальний Восток

Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах иностранными ценными бумагами, может переехать на Дальний Восток, на остров Русский.
С инициативой переезда в офшор на Дальнем Востоке выступил член совета директоров НП РТС (является акционером биржи) Иван Тырышкин, сообщает РБК со ссылкой на источники на бирже.
Также сообщается, что Санкт-Петербургская биржа может сменить название.
Возможность переезда на Дальний Восток, в частности, связана с тем, что Санкт-Петербургская биржа планирует начать торговлю гонконгскими бумагами.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что торги на российских фондовых биржах открылись снижением котировок.