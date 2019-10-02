Суд Петербурга обязал геологов отреставрировать дома на Митрофаньевском шоссе

Василеостровский районный суд Петербурга вынес решение по иску КГИОП к АО «Северо-Западное производственно-геологическое объединение».

Суд обязал акционерное общество в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по сохранению объектов культурного наследия по следующим адресам: Митрофаньевское ш., д.8А, лит.Б и лит.В согласно документации, согласованной КГИОП, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В случае неисполнения решения суда акционерное общество обязано будет выплатить 60 тыс. рублей. И далее по 60 000 рублей ежемесячно до момента исполнения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петроградском районе Северной столицы реставрационные работы на деревянном здании оранжереи, расположенной на улице Академика Павлова, велись без необходимых разрешений от КГИОП.