Жителя Кингисеппа нашли с простреленным глазом в съемной квартире

В квартире одного из жилых домов в Кингисеппе обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы. Возле трупа лежали пневматическая винтовка и пули.

Как стало известно GazetaSPb, в полицию сообщили об обнаружении тела 46-летнего мужчины 1 октября. Труп с огнестрельным ранением в глаз был обнаружен в квартире одного из домов по Береговому переулку в Кингисеппе. Рядом с трупом были обнаружены пневматическая винтовка и несколько пуль.

Согласно предварительной информации, тело принадлежит мужчине, зарегистрированному в поселке Кингисеппский, а в самом городе он снимал квартиру. Отмечается, что перед смертью он нигде не работал.

Полиция устанавливает личность владельца квартиры. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что тело петербуржца с пулей в голове обнаружили за рулем чужого авто.