Петербургское УФАС раскрыло «медицинский картель»

Первое заседание комиссии Петербургского УФАС России по рассмотрению этого дела назначено на 22 октября. Фото: Pixabay

Первое заседание комиссии Петербургского УФАС России по рассмотрению этого дела назначено на 22 октября. Фото: Pixabay

ФАС Петербурга обнаружила очередной «медицинский картель».

Пять организаций подозреваются в создании картеля на рынке медицинского оборудования, сообщили в ведомстве.

Антимонопольщики возбудили дело в отношении этих организаций.

В создании «медицинского картеля» подозреваются ООО «Альфа-Мед», ООО «Диалмед», ООО «Астрея», ООО «ЭкоМед» и ООО МТК «Альфа-Мед».

Уточняется, что в 2016-2019 годах компании, периодически меняясь, участвовали в 46 аукционах на поставку медицинского оборудования и расходных материалов для городских медучреждений. Общая сумма этих контрактов составила более 58 млн руб.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге раскрыли «медицинский» картель. В торгах по поставкам лекарств и расходных материалов в медучреждения города участвовали 13 компаний.