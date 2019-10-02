Эвакуация школы на Маршала Казакова обрадовала учащихся

Сегодня, 2 октября, эвакуировали учащихся одной из петербургских школ. Речь идет об общеобразовательном учреждении №54 на Маршала Казакова.
Произошедшее детей не напугало, а только обрадовало. Ученики покидали школу с улыбкой на лице под звуки сирен об экстренной эвакуации. Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», что школьники невероятно обрадовались такому «подарку судьбы», который на время освободил их от уроков.
Обошлось без пострадавших. Учителя оперативно вывели подопечных из здания. В настоящее время школу проверяют на наличие опасных предметов.
Ранее в GazetaSPb сообщали о массовой эвакуации школ. Волна мероприятий происходила в Петербурге.