На красной ветке метро восстановили движение после сбоя

На красной ветке петербургского метрополитена восстановили график движения поездов. Из-за сбоя в работе светофоров интервалы между составами были увеличены.

«Сейчас все в порядке. Метро работает в штатном режиме. Были интервалы большие. Неисправность со светофорами», — сообщили корреспонденту Gazeta.SPb в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Сбои в работе метрополитена произошли днем 2 октября. По словам очевидцев, уехать со станций красной ветки было затруднительно. Медленнее всего поезда ходили между станциями «Академическая» и «Дунайская», отметили пассажиры.

Неисправный светофор был обнаружен на станции «Дунайская». Поломка повлияла на всю линию, так как поезда скапливались и курсировали с увеличенным интервалом.

Ранее в метрополитене объяснили, почему при приближении к станции «Московская» поезда ускоряются и больше шумят.