В метрополитене раскрыли секрет шума на «Московской»

В метрополитене раскрыли секрет шума на &#171;Московской&#187;
Машинисты называют маневр перед остановкой "войти в кривую". Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Жителям Северной столицы рассказали, почему при приближении к станции «Московская» поезда ускоряются и больше шумят.

На самом деле, хотя эту особенность отмечают многие люди, поезда везде движутся с одинаковой скоростью. Как пояснили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» перед остановкой составы, наоборот, начинают притормаживать. Это связано с тем, что машинистам необходимо войти в поворот. Подобный маневр со стороны может вызвать обратное представление: будто поезд ускоряется и издает более громкий шум.

Такой эффект отмечается не только на «Московской», но и «Ломоносовской», «Петроградской» и многих других станциях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что открытие долгожданных станций фиолетовой ветки — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», — состоится уже в этот четверг, 3 октября.

ГУП "Петербургский метрополитен" новости почему поезда шумят станции метро
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