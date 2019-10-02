В метрополитене раскрыли секрет шума на «Московской»

Жителям Северной столицы рассказали, почему при приближении к станции «Московская» поезда ускоряются и больше шумят.

На самом деле, хотя эту особенность отмечают многие люди, поезда везде движутся с одинаковой скоростью. Как пояснили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» перед остановкой составы, наоборот, начинают притормаживать. Это связано с тем, что машинистам необходимо войти в поворот. Подобный маневр со стороны может вызвать обратное представление: будто поезд ускоряется и издает более громкий шум.

Такой эффект отмечается не только на «Московской», но и «Ломоносовской», «Петроградской» и многих других станциях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что открытие долгожданных станций фиолетовой ветки — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», — состоится уже в этот четверг, 3 октября.