Стоимость разового проезда в Петербурге может остаться прежней

Стоимость разового проезда в Петербурге может остаться прежней
Решение по тарифу еще не приняли. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Решение об увеличении разового тарифа в общественном транспорте Северной столицы еще не принято. Такое мнение выразили в Комитете по тарифам города. В настоящее время Смольный рассматривает несколько вариантов разрешения ситуации.

По данным ведомства, есть три варианта: оставить прежнюю цену за разовый проезд, поднять ее на 2 рубля, либо увеличить стоимость проездных. Также рассматривается вариант увеличения стоимости проезда на 5 рублей.

Сотрудники определят расходы перевозчиков на 2020 год, тарифные решения примут с учетом предложений Комитета по транспорту. Результат также будет зависеть от городского бюджета.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что стоимость проезда в общественном транспорте скоро поднимется. Решение еще не начали прорабатывать.

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Стоимость разового проезда в Петербурге может остаться прежней