Стоимость разового проезда в Петербурге может остаться прежней

Решение об увеличении разового тарифа в общественном транспорте Северной столицы еще не принято. Такое мнение выразили в Комитете по тарифам города. В настоящее время Смольный рассматривает несколько вариантов разрешения ситуации.
По данным ведомства, есть три варианта: оставить прежнюю цену за разовый проезд, поднять ее на 2 рубля, либо увеличить стоимость проездных. Также рассматривается вариант увеличения стоимости проезда на 5 рублей.
Сотрудники определят расходы перевозчиков на 2020 год, тарифные решения примут с учетом предложений Комитета по транспорту. Результат также будет зависеть от городского бюджета.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что стоимость проезда в общественном транспорте скоро поднимется. Решение еще не начали прорабатывать.