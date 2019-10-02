Стоимость разового проезда в Петербурге может остаться прежней

Решение по тарифу еще не приняли. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Решение по тарифу еще не приняли. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Решение об увеличении разового тарифа в общественном транспорте Северной столицы еще не принято. Такое мнение выразили в Комитете по тарифам города. В настоящее время Смольный рассматривает несколько вариантов разрешения ситуации.

По данным ведомства, есть три варианта: оставить прежнюю цену за разовый проезд, поднять ее на 2 рубля, либо увеличить стоимость проездных. Также рассматривается вариант увеличения стоимости проезда на 5 рублей.

Сотрудники определят расходы перевозчиков на 2020 год, тарифные решения примут с учетом предложений Комитета по транспорту. Результат также будет зависеть от городского бюджета.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что стоимость проезда в общественном транспорте скоро поднимется. Решение еще не начали прорабатывать.