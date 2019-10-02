В Приморском районе появится современное освещение

Работы завершат к лету 2020 года. Фото: Pixabay

Работы завершат к лету 2020 года. Фото: Pixabay

Во дворах и на трассах Приморского района устанавливают современное освещение. Речь идет о проспектах Шуваловском и Авиаконструторов, а также о Планерной и Глухарской улицах.

В новом квартале, что расположен рядом с Государственным природным заказником «Юнтоловский», уже установили 525 опор. Теперь работники отрегулируют 704 светодиодных светильника.

Как сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, обновленное освещение будет ярче и дешевле. Работы обещают завершить до 30 июня следующего года.

Ранее в GazetaSPb сообщали об установке освещения в поселениях Ленинградской области.