В поселениях Ленобласти появится дорожное освещение

В Ленинградской области была принята программа установки искусственного освещения в населенных пунктах, через которые проложены региональные трассы.

Около 37 километров составит протяженность линий электроосвещения в семи муниципальных районах области. Кроме того, дорожным комитетом предусмотрено установить не только линии и опоры электроосвещения, но и пешеходные тротуары, в целях безопасности жителей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Тротуар и фонари появятся во Всеволожском районе на Дороге жизни в Романовке, также в Гатчинском районе — в деревне Корписалово, в Выборгском — в Полянах, Карасевке и Соколинском. В Ломоносовском районе осветят дороги в Новом Калище, Сашино и в Новой Буре, в Кингисеппском — в Краколье и Куземкино, а в Приозерском — в Сосново и Мичуринском.

ГКУ «Ленавтодор» выступает в качестве заказчика работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что детские площадки и стадионы на окраинах Петербурга осветят.