Полицейские подстрелили мигранта в погоне за росгвардейцами-взяточниками

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов ранили мигранта, которого похитили бойцы Росгвардии. Они вымогали у мужчины семь тыс. рублей.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе, в нем были задействованы сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Полицейские пытались задержать двоих оперативников в момент передачи денег.

Как сообщает издание Baza, подозреваемые заметили сотрудников, после чего затолкали приезжего гражданина в служебную машину и попытались скрыться. В результате погони полицейские открыли огонь. Пуля случайно попала в мигранта, которого сразу выбросили из автомобиля вместе с взяткой.

Далеко сотрудникам уехать не удалось, их смогли задержать. Пострадавшего госпитализировали, вскоре его ждет депортация из страны.

Ранее в GazetaSPb сообщали о перестрелке в Петербурге. Не обошлось без пострадавших.