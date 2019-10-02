Маршрутка столкнулась с иномаркой на Ораниенбаумском шоссе

В Северной столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с маршруткой. Все случилось на Ораниенбаумском проспекте.

«По дороге в Ломоносов, в изгибе на мокром асфальте», — уточнил пользователь соцсети «ВКонтакте».

На участке столкнулись маршрутное такси № К-300 и легковушка Renault Logan. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины получили серьезные повреждения. Со слов очевидцев, есть пострадавшие.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, все случилось около двух часов дня. К месту происшествия прибыли машина реанимации, ГИБДД и спасатели.

Ранее в GazetaSPb сообщали о серьезном ДТП на КАД. К месту происшествия прибыли скорая помощь и вертолет санавиации.