«Мираторг» может купить петербургский «Лэнд»

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Супермаркет "Лэнд" в ТВК "Гарден Сити". Фото: supermarket-land.ru

Один из крупнейших агрохолдингов России «Мираторг» может купить петербургскую сеть супермаркетов премиум-класса «Лэнд».

Сделка находится в активной стадии реализации, сообщает «Новый проспект» со ссылкой на участников рынки. Причиной этого могли стать финансовую трудности петербургской сети. У компании упала выручка и накопился набор исков.

Официальные комментарии участники возможной сделки пока не дают. В ООО ТК «Лэнд» информацию о покупке опровергли. «Мираторг» на связь пока не вышел.

Сеть супермаркетов «Лэнд» действует на рынке с 1988 года. На территории Петербурга работают 11 магазинов компании. Конечными бенифициарами сети считаются ее основатели Юлия Демченко и Станислав Константинов. По данным СПАРК, чистая прибыль «Лэнда» сократилась в 2018 году в три с половиной раза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Дмитрий Чтецов покинул пост генерального директора сети супермаркетов «Лэнд». Это произошло на фоне увеличившегося количества исков к компании. Число исков в этом году выросло до 48. Сумма требований составила более 50 млн рублей.

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