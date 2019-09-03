У обросшей исками сети супермаректов «Лэнд» сменился гендиректор

Дмитрий Чтецов покинул пост генерального директора сети супермаркетов «Лэнд». Это произошло на фоне увеличившегося количества исков к компании.

Должность гендиректора Чтецов занимал с 2015 года. После ухода с поста он сохранил акции компании. Ему принадлежат по 5% в ООО ТК «Лэнд» и ООО «Лэнд». Как сообщили представители сети, сейчас Чтецов занимается развитием стратегических проектов.

Генеральным директором после ухода Чтецова стала Олеся Железогло, пишет «РБК». В компании она работает с момента основания, прежде — в должности заместителя гендиректора.

В планах «Лэнда» под новым руководством — реконструкция супермаркетов на Лахтинском и Владимирском проспектах и открытие новой точки в Петербурге.

Отметим, что в 2019 году количество исковых заявлений к компании резко выросло. Согласно данным картотеки арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти, в прошлом году «ТК Лэнд» получил 6 исков на сумму 7 млн. В этом году их число выросло до 48. Сумма требований составила более 50 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сеть супермаркетов «Лента» решила закрыть магазин на Энгельса.