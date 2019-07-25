“Лента” решила закрыла один из супермаркетов

Выручка компании выросла на 0,4% по сравнению с 2018 годом. Фото: Google.Maps

Выручка компании выросла на 0,4% по сравнению с 2018 годом. Фото: Google.Maps

Клиенты компании испытывают экономические трудности.

Компания “Лента Лтд” рассказала об итогах второго квартала в Санкт-Петербурге. В компании признали ухудшение экономической ситуации клиентов.

Выручка компании выросла на 0,4% до 100,2 млрд рублей по сравнению с показателями 2018 года. Всего “Лента Лтд” имеет 277 магазинов на 30 июня 2019 года.

В компании отметили, что результаты за квартал показали, что финансовая ситуация клиентов супермаркетов ухудшилась. Взвесив все “за” и “против”, “Лента Лтд” решила закрыть супермаркет на Энгельса, который компания арендовала, его площадь составляла 644 м2.

Компания “Лента Лтд” появилась в 1993 году в Санкт-Петербурге. Магазины расположены в более 60 городов России, число сотрудников превышает 35 тысяч человек.

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