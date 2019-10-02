Болельщики ликуют: Дзюба открыл счет в матче с «Бенификой»

Болельщики ликуют: Дзюба открыл счет в матче с &#171;Бенификой&#187;
Фото: fc-zenit.ru

Счет 1:0. До конца игры еще достаточно времени.

Матч проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. На поле встретились «Зенит» и «Бенифика» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На 22-й минуте счет открыл Артем Дзюба, о чем сообщили в официальном Twitter-аккаунте клуба.

«ГОООЛ!!! Дзюба открывает счёт в матче»,

— говорится в посте РПЛ.

Отмечается, что нападающему удалось воспользоваться ошибкой соперника и обернуть ее в пользу «сине-бело-голубых». Трибуны не могут нарадоваться – кажется, у «Зенита» есть все шансы победить.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что болельщики подготовили масштабный баннер для поддержки «Зенита». Огромный баннер фанаты «сине-бело-голубых» растянули перед игрой «Зенита» и «Бенифики». На нем написано: «Сияй, свети, великий клуб!».

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