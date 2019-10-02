Болельщики подготовили масштабный баннер для поддержки «Зенита»

Футболистам предстоит побороться за победу с «Бенификой» – игра ожидается напряженной.

Огромный баннер фанаты «сине-бело-голубых» растянули перед игрой «Зенита» и «Бенифики». На нем написано: «Сияй, свети, великий клуб!». На нем изображены три Ангела-хранителя Санкт-Петербурга. Снимок опубликовали в Twitter-аккаунте футбольного клуба. По предварительным данным, поддержать игроков пришли около 50 тысяч человек.

Напоминаем, что встреча проходит на «Газпром Арене». В стартовый состав «Зенита» вошли Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Олег Шатов, Сердар Азмун, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин пожелал «Зениту» удачи. Селин признался, что хотел пойти на матч, но вовремя не побеспокоился о покупке билетов и не успел их приобрести.