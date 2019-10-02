Болельщики подготовили масштабный баннер для поддержки «Зенита»

Болельщики подготовили масштабный баннер для поддержки &#171;Зенита&#187;
Болельщики рассчитывают на победу любимой команды. Фото: Twitter

Футболистам предстоит побороться за победу с «Бенификой» – игра ожидается напряженной.

Огромный баннер фанаты «сине-бело-голубых» растянули перед игрой «Зенита» и «Бенифики». На нем написано: «Сияй, свети, великий клуб!». На нем изображены три Ангела-хранителя Санкт-Петербурга. Снимок опубликовали в Twitter-аккаунте футбольного клуба. По предварительным данным, поддержать игроков пришли около 50 тысяч человек.

Напоминаем, что встреча проходит на «Газпром Арене». В стартовый состав «Зенита» вошли Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Олег Шатов, Сердар Азмун, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин пожелал «Зениту» удачи. Селин признался, что хотел пойти на матч, но вовремя не побеспокоился о покупке билетов и не успел их приобрести.

бенифика болельщики зенит
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Болельщики ликуют: Дзюба открыл счет в матче с «Бенификой»
Директор Заворотнюк опроверг появление актрисы на телевидении
Болельщики подготовили масштабный баннер для поддержки «Зенита»
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Пассажиры вспыхнувшей на Волхонском маршрутке рассказали, как спаслись
Иван Краско радостно рассказал о предполагаемом сыне и внучке
Шварценеггер обещал встретиться в Петербурге со своим преданным фанатом
Жирные суслики умиляют посетителей Ленинградского зоопарка