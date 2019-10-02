Звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин пожелал «Зениту» удачи

Звезда &#171;Улиц разбитых фонарей&#187; Сергей Селин пожелал &#171;Зениту&#187; удачи
Актер Сергей Селин. Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актер Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», пожелал удачи «Зениту». Сине-бело-голубые 2 октября проведут первый на «Газпром Арене» матч Лиги чемпионов.

Селин признался, что хотел пойти на матч, но вовремя не побеспокоился о покупке билетов и не успел их приобрести.

«Сегодня, к сожалению, не приду. Я думал об этом, но заранее не побеспокоился. И очень зря, видимо. Желаю нашим победу и победы. Обязательно буду смотреть. Думаю, что игра будет достойной и интересной», — рассказал актер корреспонденту Gazeta.SPb.

Сергей Селин — давний фанат»Зенита». За петербургский клуб он болеет с 90-х. Прежде в числе любимых игроков актер называл Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Юрия Лодыгина.

Напомним, «Зенит» и «Бенифика» встретятся на «Газпром Арене» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени. На поле подопечные Сергея Семака выйдут в лазурной форме.

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