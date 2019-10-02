У «Ночлежки» появился пункт обогрева на Политехнической

Бездомные смогут проводить там в холодные осенние и зимние вечера.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем рассказали волонтеры в сообществе во «Вконтакте». Они пишут, что в пункт обогрева находится в Калининском районе на Политехнической улице. Там смогут поместиться до 50 человек – бездомные люди будут приходить туда с восьми вечера до восьми утра, чтобы переночевать.

Уточняется, что петербуржцы, попавшие в беду, смогут там не только спать, но также поесть и получить медицинскую помощь. В ближайшее время откроется еще один пункт обогрева в Василеостровском районе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Ночлежка» собирает деньги на ночной приют для бездомных. Его планируют разместить у дома 8 на проспекте Девятого января. Центр будет рассчитан на 40 человек.

Организация всегда нуждается в помощи – иногда благотворители просят принести еду, медикаменты, жетоны.