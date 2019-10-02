Нападающий «Крыльев Советов» Соболев не хочет переходить в «Зенит»

Футболист отметил, что также не собирается в ЦСКА.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем игрок Александр Соболев рассказал в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопросы болельщиков в «сториз». Нападающий отметил, что даже если получит предложения от «Зенита» и ЦСКА, он не перейдет в эти клубы. С чем связано такое решение – он не уточнил.

Напоминаем, что Соболев является одним из самых успешных бомбардиров чемпионата России. За несколько матчей он успел забить восемь голов, а также отдать три результативных передачи. Самарский клуб занимает благодаря этому лишь 12 место.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что болельщики ликуют: Дзюба открыл счет в матче с «Бенификой». Счет 1:0. До конца игры еще достаточно времени. Отмечается, что нападающему удалось воспользоваться ошибкой соперника и обернуть ее в пользу «сине-бело-голубых».