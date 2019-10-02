«Зенит» победил «Бенфику» и заработал 2,7 млн евро

Матч завершился со счетом 1:3 в пользу петербургской команды.

Встреча петербургской и португальской команд состоялась 2 октября на «Газпром Арене» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет открыл нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба на 22-й минуте. Затем автогол в свои же ворота оформил Рубен Диаш, помогая тем самым «Зениту» набрать еще одно очко. Третий и последний гол петербургского клуба забил Сердар Азмун, реализовав выход один на один с вратарем.

В последние минуты матча «Бенфика» смогла отыграть один гол, его автором стал Рауль де Томас, но это не спасло ситуацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев не хочет переходить в «Зенит». Нападающий отметил, что даже если получит предложения от «Зенита» и ЦСКА, он не перейдет в эти клубы. С чем связано такое решение – он не уточнил.