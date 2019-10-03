Отремонтирована дорога, связывающая Петербург и Бугры

В Ленинградской области закончены работы по ремонту участка дороги Шоссейной улицы, соединяющий поселок Бугры с проспектом Культуры в Петербурге.

Областные дорожники завершили ремонт участка Шоссейной улицы. Все работы выполнил «Пригородный ДРСУ №1» по заказу ГКУ «Ленавтодор». На Шоссейной улице был произведен дорожный ремонт 6 км магистрали внутри Бугров и до перекрестка с региональной трассой «Юкки — Кузьмолово».

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, движение по улице уже открыто, подрядчику осталось установить дорожные знаки и сделать разметку на дороге.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дорогу жизни в Ленобласти отремонтируют в будущем году. Ремонт Дороги жизни, которая была единственным связующим звеном между Ленинградом и страной во время блокады, пройдет в рамках нацпроекта в следующем году.