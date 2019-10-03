В Петербурге обсудят запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Общепитам в жилых домах могут запретить продажу алкоголя. Фото: Пресс-служба комитета по законодательству

Общепитам в жилых домах могут запретить продажу алкоголя. Фото: Пресс-служба комитета по законодательству

В Петербурге 4 октября пройдут слушания по вопросу ограничения продажи алкоголя в общепитах, расположенных в жилых домах. Инициативу обсудят на заседании комитет по законодательству Законодательного собрания.

В обсуждении примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов, представители профильных комитетов и Торгово-промышленной палаты, а также общественные деятели и петербуржцы, живущие по соседству с «пивнушками» и «наливайками».

«Мы неоднократно выступали против наливаек и пивных в жилых домах. К нам массово обращаются люди, недовольные ситуацией. Там постоянно собираются маргинальные личности, которые нарушают общественный порядок», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb депутат Денис Четырбок.

Он подчеркнул, что на слушание придут председатели советов многоквартирных домов, в которых расположены алкоточки. Они подробнее расскажут о проблемах по адресам.

Заседание пройдет в Белом зале Мариинского дворца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, который позволит региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в общепитах, расположенных в жилых домах.