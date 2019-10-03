За победу на Олимпиаде петербургские спортсмены получат 5 миллионов

Для участников и победителей летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году учредили премию Правительства Петербурга. За первое место спортсмены получат 5 млн рублей.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. Премии предусмотрены для спортсменов и тренеров, проживающих в Петербурге.

Участники Олимпийских и Паралимпийских игр получат по 50 тыс. рублей. Победителю вручат премию 5 млн, обладателю серебряной медали — 2,5 млн. Спортсмены, занявшие третье место, могут рассчитывать на 1,5 млн.

Летние Олимпийские пройдут в Токио в 2020 году с 24 июля по 9 августа. С 25 августа по 6 сентября столица Японии примет Паралимпийские игры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Российскую сборную, по слухам, могут отстранить от Олимпиады в Токио. Антидопинговую лабораторию Москвы заподозрили в подделке данных, которые были переданы в WADA.