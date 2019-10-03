В ДТП с «Газелью» и эвакуатором на КАД пострадало антикварное пианино

В Северной столице на КАД произошло дорожно-транспортное происшествие с «Газелью» и эвакуатором. В результате инцидента пострадало антикварное пианино.

«На дамбе, перед горбатым мостом со стороны Кронштадта», — уточнил очевидец.

Со слов очевидцев, фургон врезался в эвакуатор. В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказали, что «Газель» перевозила антикварный музыкальный инструмент. Дорогостоящее пианино везли на реставрацию, но в целом состоянии, видимо, его не довезут.

В соцсети «ВКонтакте» также уточнили, что водители автомобилей не пострадали. Детали и причина столкновения устанавливаются.

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