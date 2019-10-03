Проверка розеток в Бокситогорске стоила пенсионерке 8 тысяч

Проверка розеток в Бокситогорске стоила пенсионерке 8 тысяч
Город Пикалево, 6-микрорайон. Фото: Google View

В Бокситогорском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленницу, похитившую из кошелька пенсионерки 8 тыс. рублей.

Инцидент произошел в среду, 2 октября, в доме 16 в городе Пикалево. Женщина вошла в квартиру пожилой жительницы под предлогом проверки розеток. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу денег.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, уголовное дело возбудили по факту кражи. В настоящее время сотрудники полиции приняли меры к розыску подозреваемой.

Ранее в GazetaSPb сообщали о спасении лошади, которая провалилась в канализационный люк. Как животное там оказалось — неизвестно.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража пенсионерка
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