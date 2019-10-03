Водитель получил 2 года условно из-за смертельного ДТП на Выборгском шоссе

Водитель получил 2 года условно из-за смертельного ДТП на Выборгском шоссе
Обвиняемому предстоит выплатить моральный ущерб. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Петербуржца приговорили к двум годам условно из-за смертельного ДТП на Выборгском шоссе. Соответствующее решение вынес Выборгский районный суд.

Трагический инцидент произошел в 2017 году при съезде с Выборгского шоссе на петербургский КАД. Двигаясь у дома №503, водитель совершил небезопасный маневр, в результате которого сбил пешехода. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, водителя признали виновным по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человек».

Кроме того, мужчине предстоит выплатить моральный ущерб в размере 400 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с «Газелью» и эвакуатором. Пострадало раритетное пианино.

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