GazetaSPb показывает, как станция «Проспект Славы» выглядит внутри

GazetaSPb показывает, как станция &#171;Проспект Славы&#187; выглядит внутри
В метро огромное количество любопытных людей. Фото: GazetaSPb

Пока что внутри не ловит связь, но нам удалось сделать несколько снимков для своих читателей.

Торжественная церемония открытия станций Фрунзенского радиуса состоялось сегодня, 3 октября, у «Проспекта Славы». Вокруг столпились петербуржцы, которые хотели первыми оказаться внутри. Корреспондент GazetaSPb рассказывает, что на мероприятие приезжал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Наконец люди попали в вестибюль петербургского метрополитена и увидели все то, над чем трудились долгие годы.

«Траволаторы пока не работают. Есть только один резервный на подъем»,

— сообщает Дарья, которая одна из первых побывала на «Проспекте Славы».

Фото: GazetaSPb
Фото: GazetaSPb
Фото: GazetaSPb
Фото: GazetaSPb
Фото: GazetaSPb

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге открыли станции Фрунзенского радиуса.

проспект Славы фрунзенский радиус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сквер в Кронштадте получил название Инчхон в честь корейского города
В парадной дома Эрлиха заменили часть исторической плитки
В Петербурге скончался знаменитый тренер по плаванию Глеб Петров
Буйные волны засняли на видео смотрители маяка Толбухин
Бузова спровоцировала давку, в которой чуть не пострадали дети
В Петербурге до 2023 года появится 25 газовых заправок
Омбудсмен рассказала об убийстве школьницы в Балашихе
GazetaSPb показывает, как станция «Проспект Славы» выглядит внутри