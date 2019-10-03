GazetaSPb показывает, как станция «Проспект Славы» выглядит внутри

Пока что внутри не ловит связь, но нам удалось сделать несколько снимков для своих читателей.

Торжественная церемония открытия станций Фрунзенского радиуса состоялось сегодня, 3 октября, у «Проспекта Славы». Вокруг столпились петербуржцы, которые хотели первыми оказаться внутри. Корреспондент GazetaSPb рассказывает, что на мероприятие приезжал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Наконец люди попали в вестибюль петербургского метрополитена и увидели все то, над чем трудились долгие годы.

«Траволаторы пока не работают. Есть только один резервный на подъем»,

— сообщает Дарья, которая одна из первых побывала на «Проспекте Славы».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге открыли станции Фрунзенского радиуса.