В Петербурге до 2023 года появится 25 газовых заправок

Подписи были поставлены в рамках IX Петербургского международного газового форума. Фото: pixabay

Подписи были поставлены в рамках IX Петербургского международного газового форума. Фото: pixabay

В Северной столице запустят 20 сервисных центров по переводу и обслуживанию транспорта на природном газе, а также 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Работы обещают завершить к 2023 году.

Сегодня, 3 октября, вице-губернатор Максим Шасколький и зампред правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов поставили свои подписи на дорожную карту по развитию рынка газомоторного топлива в городе.

Как сообщили в городской администрации, к назначенному сроку появится 400 единицы техники, которая будет ездить на газе.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном ДТП. В результате трагического инцидента водитель получил 2 года условно.