Госдума временно переехала в Дом союзов

В чем причина – не уточняется. Вероятно, в старом здании собираются делать ремонт.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующее распоряжение уже подписал президент России Владимир Путин – он просит народных избранников перебраться в Дом союзов, который находится на Большой Дмитровке. Как долго депутатам придется работать там – не уточняется.

Вместе с Госдумой переезжают ФСО, ФСБ, МЧС и некоторые другие организации.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Санкт-Петербургская биржа может переехать на Дальний Восток. С инициативой переезда в офшор на Дальнем Востоке выступил член совета директоров НП РТС (является акционером биржи) Иван Тырышкин, сообщает РБК со ссылкой на источники на бирже.