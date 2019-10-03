В Петербурге появится офис инжинирингового центра «Газпрома» и Linde

В Петербурге появится офис инжинирингового центра &#171;Газпрома&#187; и Linde
Linde plc - крупнейшая в мире промышленная газовая компания по доле рынка и выручке. Фото: https://pixabay.com

Российский холдинг и западная промышленная газовая компания создадут в России совместный инжиниринговый СПГ-центр.

Сегодня, 3 октября, о намерении открыть объединенный офис в Северной столице рассказал зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Соглашение между организациями было подписано на Международном газовом форуме, проходящем в Петербурге.

Планируется, что на предприятии будет подготавливаться необходимая для российских объектов СПГ документация. Кроме того, совместная компания ООО «Газпром 335» и Linde AG будет предоставлять услуги по эксплуатации и пусконаладке заводов.

Сжиженный природный газ (СПГ) — это газ, искусственно сжиженный с помощью охлаждения до -160 °C в целях удобного хранения или транспортировки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дорожные службы Ленобласти блокируют работу подрядчиков «Газпрома».

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В Петербурге появится офис инжинирингового центра «Газпрома» и Linde
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