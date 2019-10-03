Экспорт древесины из России в Финляндию растет

Экспорт древесины из России в Финляндию растет
Россия является основным поставщиком леса в Финляндию. Фото: https://pixabay.com/

Объемы российского экспорта древесины в Финляндию наиболее значительны — более половины от всего получаемого страной количества.

Такой информацией поделились на портале Центра природных ресурсов Luke. По данным, предоставленным центром, объем поставляемой в Финляндию древесины значительно возрос и продолжает увеличиваться.

Так, за 2018 год в Финляндию поступило 11,5 миллионов кубометров леса. Из них российский лес составляет 71%. Кроме РФ, поставки дерева обеспечивают, в основном, Эстония и Латвия. Они расположились на втором и третьем месте соответственно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала, что, по мнению представителей Финляндии, регулярный поезд между Петербургом и Иматрой начнет курсировать не раньше 2025 года. Это связано с необходимостью электрофицировать участок железной дороги, по которому проходит сообщение.

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Экспорт древесины из России в Финляндию растет
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