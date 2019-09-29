Финляндия считает, что поезда между Петербургом и Иматрой начнут ходить не ранее 2025 года

"Ласточка" между Иматрой и Петербургом будет перевозить до миллиона пассажиров в год. Фото: flickr

"Ласточка" между Иматрой и Петербургом будет перевозить до миллиона пассажиров в год. Фото: flickr

Финляндия считает, что поезда между Петербургом и Иматрой начнут ходить не ранее 2025 года

В субботу, 28 сентября, из Петербурга в финскую Иматру отправился тестовый электропоезд «Ласточка» с целью выявления необходимых мер для открытия ж/д сообщения между двумя городами.

Во время тестирования максимальная скорость поезда была достигнута на участке между Петербургом и Выборгом — 160 км/ч. В Выборге локомотив электропоезда пришлось заменить на дизельный, поскольку железная дорога между Выборгом и Иматрой не электрифицирована, сообщает служба новостей Yle.

В РЖД считают, что ж/д сообщение откроют в течение нескольких лет. Однако, по оценке финской стороны, поезда маршрутом «Петербург — Иматра» ожидаются не раньше 2025 года.

До запуска железнодорожного сообщения необходимо провести работы по электрофицированию участка железной дороги из Каменогорска в Иматру, построить трехрельсовую железную дорогу на участке между в Финляндии, а также отремонтировать ряд пристанционных участков по маршруту следования

Ожидается, что «Ласточка» между Иматрой и Петербургом будет перевозить до миллиона пассажиров в год. Согласно планам, поезд должен ходить по три раза в день.

Ранее GazetaSPb сообщала, что из Петербурга в Иматру отправилась тестовая «Ласточка».