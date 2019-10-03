Ученые назвали идеальный режим сна для студентов

По мнению американских ученых, посвящать сну необходимо не менее семи часов, причем даже недостаток в полчаса может сказаться отрицательно.

Работа ученых опубликована в журнале Science of Learning. Исследователи из Массачусетского технологического университета пришли к выводу, что для нормальной успеваемости студентам необходимо спать минимум семь часов. Среди участвующих в эксперименте, те, кто проспал шесть с половиной часов сдавали экзамены в два раза хуже, нежели те, которым удалось проспать семь.

При этом необходимо соблюдать режим сна: ночь полноценного отдыха не компенсирует недосып, накопленный в течение длительного времени. Также отрицательно сказывается на успеваемости позднее засыпание. В ходе эксперимента студенты, которые ложились до двух часов ночи показывали лучшие результаты, чем те, кто засиживается допоздна.

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