Череп арктического единорога найден учеными на Земле Франца-Иосифа

Череп арктического единорога найден учеными на Земле Франца-Иосифа
Последний рог нарвала был обнаружен в 2013 году. Фото: национальный парк «Русская Арктика»

На архипелаге Земля Франца-Иосифа сотрудниками национального парка «Русская Арктика» обнаружен череп, принадлежащий киту-нарвалу с рогом, сообщает пресс-служба заповедника.

Найденный череп «арктического единорога» весит порядка 15 килограммов, а длина рога сравнима с человеческим ростом. По словам сотрудницы парка, редкая находка сохранилась в идеальном состоянии.

По словам замдиректора заповедника по научной работе Ивана Мизина, останки нарвалов и прочих китообразных редко удается найти, поскольку они обычно умирают в воде и чаще всего тонут. Периодически трупы выбрасывает волной на отдаленные берега, где редко можно встретить человека.

Рог нарвала последний раз был обнаружен учеными в 2013 году на острове Скотт-Келти, который также входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Сейчас найденный череп находится под изучением биологов и генетиков. Позже его доставят в музей национального парка «Русская Арктика» в Архангельске.

Ранее GazetaSPb сообщала, что археологи нашли в Германии «Яму смерти».

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