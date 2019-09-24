Археологи нашли в Германии «Яму смерти»

Европа была опасным местом для жизни в 4000 году до нашей эры. Фото:reddit

Европа была опасным местом для жизни в 4000 году до нашей эры. Фото:reddit

Древняя братская могила, заполненная изувеченными телами 26 взрослых и детей, может свидетельствовать о первом в мире военном преступлении.

Ужасная находка в Германии рассказывает о неолитической бойне, случившейся 7000 лет назад в маленькой деревне.

Сломанные ноги и пробитые черепа позволяют предположить, что жертв пытали до того, как их убили, или изуродовали после смерти, а затем бросили в яму.

Приблизительно 13-ть из убитых были детьми, 10 из них — не старше шести лет. Исследователи установили, что кости переломаны топорами каменного века, кроме того, в скелетах обнаружены наконечники стрел.

Ученые считают убийцами жителей соседней деревни. А само кровопролитие — следствием войны за ресурсы.

Место, известное как Яма смерти Талхейм, было обнаружено археологами Университета Майнца еще в 2006 году. Однако раскопки и исследования захоронения были закончены только сейчас.

Как сообщает издание Live Science, ученые не нашли в могиле скелетов молодых женщин, и это говорит о том, что злоумышленники, возможно, взяли девочек в плен, а их родственников жестоко убили .

Неолитическая братская могила — третья подобная находка в Центральной Европе за последние годы.

Возможно, это последствия доисторической мировой войны, которая полыхала 7000 лет назад не только в Европе. Ранее ученые установили, что в эти годы в результате межклановых конфликтов в Африке, Европе и Азии погибло огромное количество мужчин. И соотношение мужчин и женщин составило примерно один к семнадцати.

Мужская популяция смогла восстановиться только 2000 лет спустя.

По мнению исследователей из Стэнфордского университета, повсеместные вооруженные конфликты стали следствием борьбы за ресурсы. При этом мужчины погибали в войнах молодыми и не успевали продлить род. В результате генетическое разнообразие было утеряно навсегда.

Ранее GazetaSPb сообщила, что человеческие трупы могут шевелиться и даже менять свое положение. В течение года после смерти конечности мертвых изгибаются и «поворачиваются» по мере их разложения. К таким выводам пришли ученые из Австралии.