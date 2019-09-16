Ученые выяснили, что трупы шевелятся год после смерти

Возможно, ученым удалось установить источник мифов о «Зомби». Кадр из фильма 'Гордость и предубеждение и зомби'.

Возможно, ученым удалось установить источник мифов о «Зомби». Кадр из фильма 'Гордость и предубеждение и зомби'.

Человеческие трупы могут шевелиться и даже менять свое положение. В течение года после смерти конечности мертвых изгибаются и «поворачиваются» по мере их разложения.

Открытие может иметь огромные последствия для криминалистики и расследования уголовных дел.

Ранее считалось, что положение тела после смерти неизменно, и именно на этом принципе базировались многие дальнейшие действия и выводы следствия. Однако австралийская ученая Элисон Уилсон, работающая в Австралийском центре тафономических экспериментальных исследований (AFTER), доказала, что это не так.

Она в течение 17 месяцев снимала труп с 30-минутными интервалами, чтобы лучше понять, как разлагаются тела. В итоге выяснилось, что конечности труппа, особенно руки, могут быть очень активны. По мнению исследователя, это объясняется тем, что части тела высыхали и сжимались при разложении.

«Открытие может помочь расследованию убийств, а также дать жертве шанс рассказать свою последнюю историю», — считают ученые.

Они отмечают, что последствия находки будут далеко идущими. И знание того, что движение тела может быть результатом процесса разложения, а не действий падальщиков, случайностей или внешних воздействий будет важно, когда дело доходит до определения того, что произошло.

Кроме того, возможно, именно процессы разложения, заставляющие труп шевелить конечностями, и стали источником мифов о «Зомби». Исследование было опубликовано в журнале Forensic Science International: Synergy.

Ранее ученым уже удалось установить связь появления легенд о вампирах с эпидемией туберкулеза.

Часто подозреваемый «вампир» был членом семьи, который умер от этой болезни, заразив сыновей, дочерей или жен, сидевших с больным за одним столом или спавших в одной комнате. В итоге семья болела и умирала от чахотки, а разносчика заболевания обвиняли в вампиризме.

Кроме того, члены семьи и соседи бывало проводили эксгумацию и обнаруживали, что тело изменило свое положение. Что также подтверждало мнение жителей средневековья, что похороненный был вампиром.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в кратере на темной стороне Луны нашли нечто странное.