В Поволжье обнаружен самый древний возбудитель чумы

В Поволжье обнаружен самый древний возбудитель чумы
Изначально чума являлась болезнью степных и пустынных грызунов. Фото: https://pixabay.com/

Древнейший штамм возбудителя Черной смерти обнаружили на территории города Лаишево в Республике Татарстан.

Статья об открытии ученых опубликована в журнале Nature Communications. Находку совершили в ходе работ в городе Лаишево. Найденный в останках геном бактерии, вероятно, послужил началом распространения страшного заболевания по всей территории Европы.

Авторы исследования не до конца уверены в этом выводе и отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования.

Первая пандемия чумы началась, предположительно, в Эфиопии или Египте, в VI веке нашей эры. А вот вторая пандемия пришлась на 1346 год и именно её предка, возможно, обнаружили на территории Татарстана ученые. Жертвами заболевания в тот период стали 25 миллионов человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об очаге африканской чумы в Ломоносовском районе Ленобласти.

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