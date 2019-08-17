Ленобласть готовится к африканской чуме

В Ломоносовском районе подавили условный очаг заразы.

Ветеринары, спасатели МЧС, полицейские, врачи и чиновники поучаствовали в учениях по подавлению очага африканской свиной чумы. Эпизоотические отряды работали в Ломоносовском районе Ленобласти.

В деревню Госстилицы съехались специалисты со всего региона — из Лужского, Тосненского, Всеволожского, Кингисеппского и других районов, сообщили GazetaSPb в администрации Ленобласти 17 августа. Эксперты поделились опытом борьбы с АЧС и осмотрели технику, которую подготовили для учений.

Позже специалисты приступили к самим учениям в урочище Порожки. Структуры Ленобласти показали, как нужно работать сообща при обнаружении АЧС и что нужно делать для подавления заразы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Финляндию свиную чуму будет вынюхивать специальный пес.