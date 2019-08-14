В Финляндии чуму свиней будет вынюхивать пограничный пес

Лабрадор Рико распознает ввоз запрещенных продуктов.
Новый сотрудник Таможенной службы, лабрадор по имени Рико, уже обучается и в следующем году приступит к работе. Его основой задачей будет вынюхивать запрещенные ко ввозу в Финляндию продукты в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
В их состав входят те, что могут спровоцировать развитие свиной чумы у скота. Дело в том, что в последнее время африканская свиная чума захватила Азию. А между Финляндией и азиатскими странами существует большой пассажиропоток.
Рико одним из первых собак, специализирующихся на продуктах питания, будет предотвращать угрозы финскому свиноводству, как сообщает Служба новостей Yle.
Напомним, что африканская свиная чума – это страшное заболевание, для которого характерна лихорадка и обильное кровоизлияние. Вирус не опасен для людей, но его лечение у животных на данный момент невозможно.
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