Ученые: рыбы могут испытывать боль

Несмотря на распространенное среди рыбаков мнение, что рыбам не знакома боль, британские ученые пришли к выводу, что это не так.

Научное исследование было опубликовано в немецком журнале Focus. По результатам экспериментов, поведение рыб меняется, когда они испытывают болезненные ощущения. Они становятся менее активными, демонстрируют защитную реакцию, дыхание животных заметно учащается. Все эти симптомы снимаются обезболивающим препаратом.

Таким образом, ученые призывают к гуманному обращению с рыбами. После того, как рыбу вытащили на воздух, не следует долго мучить животное: оно страдает от враждебной среды и стресса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молодому рыбаку из Норвегии удалось выловить глубоководную рыбу-мутанта с удивительно огромными глазами. Выяснилось, что на крючок норвежцу попалась рыба-химера.