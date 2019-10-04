Пожар на складе в Колпинском районе ликвидируют 125 человек

Сильный пожар начался утром 4 октября в одноэтажном металлическом здании склада в поселке Петро-Славянка Колпинского района.

Сейчас известно, что у здания склада на Софийской улице обрушилась кровля на площади 1,4 тысяч квадратных метров. Огонь распространился по площади 3,9 тысяч квадратных метров. Известно, что на складе хранятся изделия из пластика.

В пресс-службе МЧС сообщают, что горит ангар размером 30 на 130 метров высотой 6 метров. К месту пожара была направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха.

На данный момент на пожаре третьего ранга сложности работают 125 спасателей с использованием 31 единицы техники. Фотографии очевидцев опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее GazetaSPb сообщала, что пострадавшие в сгоревшем автобусе получат страховые выплаты.