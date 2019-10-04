Подросток из Мурино умер после выписки из больницы

С 16 сентября с 1 октября погибший находился в детском медцентре Петербурга на стационарном лечении. Фото: pixabay

С 16 сентября с 1 октября погибший находился в детском медцентре Петербурга на стационарном лечении. Фото: pixabay

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смерти 15-летнего жителя Мурино. За день до кончины его выписали из больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти подростка по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает СУ СК РФ по региону. Накануне смерти ребенка выписали из больницы.

Тело 15-летнего подростка было найдено 2 октября в квартире одного из домов в Мурино без внешних признаков насилия на теле.

Известно, что с 16 сентября с 1 октября погибший находился в детском медцентре Петербурга на стационарном лечении. На следующий день после его выписки на амбулаторное лечение, 2 октября, его состояние резко ухудшилось и он скончался.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Были назначены судебные экспертизы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Мурино обнаружили тело 15-летнего подростка.