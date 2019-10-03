В Мурино обнаружили тело 15-летнего подростка

Труп погибшего несовершеннолетнего был найден в квартире одного из домов города Мурино в Ленинградской области.
На теле подростка не обнаружено никаких признаков насильственной смерти. Однако, как установило следствие, несовершеннолетний проходил лечение в одном из детских петербургских медицинских центров. 1 октября этого года подросток был переведен на амбулаторное лечение.
В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов заподозрили медиков в халатном исполнении своих обязанностей. Врачей медцентра обвиняют в ошибочном определении диагноза и несоответствующей помощи пациенту.
На данный момент возбуждено уголовное дело, следствие уточняет обстоятельства. О произошедшем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании мужчины, который подозревается в изнасиловании своей дочери.