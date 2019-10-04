Бездомных кошек чаще других подбирают жители Петербурга

Жители Северной столицы также чаще других публикуют фотографии своих кошек в соцсети Instagram. Об этом говорится в исследовании, проведенном к Всемирному дню животных.

Исследование показало, что петербуржцы чаще жителей других городов публикуют фотографии своих домашних питомцев в Instagram. Также примерно половина респондентов изъявила о желании брать своих собак в магазины, заведения и на работу, сообщает сервис по выбору товаров «Яндекс.Маркет».

Порядка 70% опрошенных петербуржцев считают домашних питомцев полноценными членами семьи. Еще порядка 60% отмечают, что владельцы питомцев хорошо знают х характер и перемены в настроении.

Опрос проводился среди хозяев домашних питомцев в Москве, Петербурге и российских городах-миллионниках.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые выяснили, насколько кошки привязаны к хозяевам.