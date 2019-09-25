Ученые выяснили, насколько кошки привязаны к хозяевам

Оказывается, они нуждаются в человеке так же сильно, как младенец – к родителю.

Исследование провели ученые из Университета штата Орегон. Своими наблюдениями они поделились в научном журнале Current Biology. В эксперименте участвовали 79 котят в возрасте до восьми месяцев. Сначала ученые просили хозяев оставить свое животное в одиночестве, а затем вернуться в комнату через какое-то время. Наблюдая за поведением малышей, эксперты пришли к выводу, что они очень переживают, когда человека нет рядом. Большинство котят прибегали к владельцу, как только видели его. Они дергали беспокойно хвостами, облизывали губы и прыгали на колени, замирая.

Ученые убеждены, что холодность кошек – это миф, ведь они смогли доказать, что более 60% — милые создания, которые не боятся проявлять светлые чувства.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые объяснили, почему кошки едят траву. Дело в том, что предки современного животного таким образом боролись с кишечными паразитами.